В Україні йде на спад третя хвиля епідемії COVID-19 [ Редактировать ]
Щодо щеплень, то останньої доби провакциновано трохи більше як 16 тисяч українців. А всього від початку кампанії з імунізації вже понад пів мільйона.
Третя хвиля епідемії і далі йде на спад. За минулу добу понад 14 тисяч нових заражень. І майже 19 тисяч українців перемогли вірус. 434 людини померли. В антилідери за кількістю хворих вийшла Дніпропетровська область. За нею столиця, а також Харківська, Львівська та Київська області.
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