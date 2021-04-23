Щодо щеплень, то останньої доби провакциновано трохи більше як 16 тисяч українців. А всього від початку кампанії з імунізації вже понад пів мільйона.

Третя хвиля епідемії і далі йде на спад. За минулу добу понад 14 тисяч нових заражень. І майже 19 тисяч українців перемогли вірус. 434 людини померли. В антилідери за кількістю хворих вийшла Дніпропетровська область. За нею столиця, а також Харківська, Львівська та Київська області.