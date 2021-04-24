Без пандусів та підйомників. Навіть у розвинених мегаполісах України люди, які пересуваються на інвалідних візках, часто опиняються у пастках власних квартир. Вони просто не в змозі вийти на вулицю.

Зробити місто доступним для кожного - не надто дорого чи складно. Що для цього треба?

Ніна Гнатівна майже три роки не виходила з квартири. Жінка може пересуватися тільки на інвалідному візку. Та так і не змогла добитися від комунальників, щоб біля її під'їзду зробили пандус.

Ніна Бєлова, харків'янка:

"Жилкомсервис" в этом вопросе как-то не был инициативен - они тянули 2 года, потом поставили пандус рейками. А я говорю: как, если меня муж везет, я просто вылечу на дорогу. Такой пандус нам не подходит... - Ждите другой.

Про проблему Ніни Гнатівни у соцмережах розповіла її сусідка, паралімпійська чемпіонка з біатлону Людмила Павленко. І після цього знайшлися небайдужі, які допомогли: зробили і пандус, і плавний з'їзд з бордюру для старенької. Тепер Ніна Гнатівна з чоловіком може проїхатися до сусіднього парку на зустріч із ветеранами.

А проблемних історій у місті - тисячі. І вирішувати їх треба комплексно.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, член політради "Опозиційної платформи - За життя":

В городе существует проблема с доступом на пешеходные тротуары, съездов с тротуаров для такой группы населения. В связи с этим на сессии городского совета нами будет вынесен вопрос относительно программы реконструкции тротуаров и программы помощи данной группе харьковчан относительно того, чтобы у них был свободный доступ к тротуарам и возможность свободного съезда с этих тротуаров. То есть, это будет комплексный подход комплексная программа. Потому что единичные случаи где-то мы можем помочь, но комплексно этим должен заняться город.

У Харкові нині проживають дві тисячі людей, які пересуваються на інвалідних візках. На оснащення пандусів та з'їздів для людей з інвалідністю, тільки в цьому місті потрібні півтора мільйона гривень на рік. І головне - робити доступними треба не окремі парки, а все місто.

Олена Шингарьова, президент громадської організації:

Очень важна - это адаптация прилегающей территории. Потому что может быть пандус, человек выходит из подъезда и сталкивается с высоким бордюром, который он не может самостоятельно преодолеть. Это большая проблема. Это зависимость, зависимость от посторонних людей. Очень часто человек выходит, и никто не проходит мимо. Он может стоять 20-30 минут, а если это дождь, а если это снег...

Якщо депутати підтримають програму, у багатьох людей на інвалідних візках та незрячих з'явиться шанс на повноцінне життя.