Спілка вірмен України вшановує пам'ять жертв геноциду [ Редактировать ]
Вірмени всього світу сьогодні вшановують жертв геноциду 1915 року - тоді під приводом насильницької депортації влада Османської Імперії знищила понад півтора мільйона вірмен.
На згадку про Святих мучеників - жертв Геноциду вірмен - у всіх парафіях Вірменської Апостольської Церкви провели літургії та відслужили молебені.
У Києві представники діаспори та спілки вірмен України, а також дипломати кількох держав зібралися сьогодні біля національного вірменського пам'ятника "Хачкара" - різьбленого кам'яного хреста. До його підніжжя вони поклали квіти в пам'ять про жертв геноциду.
Артур Саркісян, голова Спілки вірменської молоді України:
Ми вшановуємо день пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. По всій Україні, як і в усьому світі, проводяться заходи, присвячені цій події. Спілкою вірмен України проводяться онлайн-лекції, онлайн-виставки, різні онлайн заходи по цій темі, для того, щоб проінформувати людей про цей трагічний період в історії вірменського народу.
Маркос Оганесян, голова Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви:
Наша молитва направлена Господу, чтобы был мир. Чтобы ненависть, чтобы такие деяния - никогда не повторялись. Наш народ, к сожалению, это 106 лет назад пережил. И мы просим хадатайственных молитв сегодня, святых жертв геноцида армян, чтобы никогда, никогда во всем мире это нигде не повторилось.
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