Зараз третя хвиля пандемії йде на спад. Слідом за Закарпаттям, Франківщиною та Буковиною цього тижня послабили карантин і в Тернополі. З "червоної зони" виходять Одеса і Львівщина.

І все це напередодні великодніх і травневих свят, коли в українців з'являться додаткові вихідні. А разом з ними і спокуса - "гуляти так гуляти". (Тим більше, що сумнівний приклад бенкету під час чуми показують навіть політики). І хоча лікарі благають не забувати, що пандемія нікуди не зникла - українські "туристичні Мекки" вже почали готуватися до напливу людей.

Що, де й коли відкриється?

Більше ніж місяць половина країни - "червона". Громадський транспорт - за спецперепустками, на дорогах - затори.

Школярі на дистанційному навчанні, а батьки - у квесті, куди ж подіти дітей у робочі дні. Ресторатори - у відчаї. Та напередодні Великодня Україною прокотилася звістка. Область за областю почали виходити з локдаунів. З червоного кольору одразу в жовтий перефарбували Одеську.

Пляжі, сонце та розваги! Від сьогодні це все доступно. Туристів готові приймати й розкішні ресторани, й вуличні продавці гарячої кукурудзи.

Ну, конечно, а как же! Одесситы всегда готовы, ха-ха-ха!

Втім, ажіотажу, як торік, в Одесі не чекають: бо цієї холодної весни частина українців відпочиватиме за кордоном. Проте кажуть: людей усе одно приїде багато. Перезавантажитися.

Оксана Кузнєцова, експерт туристичної галузі:

Карантин многих людей вводит в какие-то депрессивные такие состояния, а море - оно всегда дает возможность все-таки обнулиться, как говорят у нас в Одессе и получить новые, яркие и положительные эмоции.

Розцінки на проживання в Одесі від 150 гривень за місце в хостелі - до півтори тисячі за номер у готелі. Втім на травневі свята прайси, звісно, зростуть!

Ольга Суслова, менеджер з продажу готельних послуг:

Номерний фон в Одесі - він дуже великий, я думаю, що Одеса всіх вмістить, тільки приїжджайте.

А от ціни в одеських ресторанах не підвищаться. Ось, приміром, заклад у середмісті.

Віктор Тітов, співвласник ресторану:

Я думаю, например, 150 гривен - если пойти в какой-то заведение поесть. Если же выбирать какой-то премиум сегмент - там подороже: 300-350 гривен и выше.

Таку арифметику відпочинку нам підтвердили й самі туристи. Компанія молоді приїхала на вихідні в Одесу з Києва.

Станіслав Дубов, житель Києва:

Мене тішить, що люди всі дуже відкриті, не бояться один одного.

А от Прикарпаття вже два тижні як пожовтіло. Тож і травневим святам тут бути майже без обмежень. Святкові приготування у розпалі. І про карантин, здається, всі забули. У місто навіть повертаються традиційні великодні ярмарки. І мер запрошує на них містян!

Прикарпаття славиться великодніми святкуваннями. Тут традицій дотримуються масово. Торік на Паску вхід до храму був обмежений. Цьогоріч ситуація кардинально інша. Крім дистанції та маски - жодних інших вимог.

Отець Ярослав:

Усі богослужіння починаючи від сьогоднішнього дня - Вербна неділя, Страсний тиждень, кожне богослужіння згідно з розпорядку буде відбуватися. І кожна людина має вільний доступ.

Тож аншлаг у церквах гарантований. Бо традиції - понад усе. Роман скільки себе пам'ятає на свята завжди їде в село до бабусі. Каже, щороку на Великдень збирається вся його родина - приїжджають навіть з-за кордону. Всі йдуть гуртом до церкви, а потім сідають за великим столом.

Роман, житель Івано-Франківська:

Карантин карантином, але то все родина - немає чужих. Буде на Великдень людей так двадцять, то точно.

Травневі свята - це ще й туристичний потік. У цьому невеличкому готелі Івано-Франківська вже половина номерів заброньовані.

Вікторія Дмитрук-Шийка, адміністратор готелю:

Приїжджають до родичів, до друзів багато зупиняються в готелі.

Мандруємо далі. Туристична столиця Західної України досі в очікуванні. Червоний Львів попередньо "на замку" аж до 5 травня.

Адрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Ми відмовляємося від масових подій зважаючи на карантинні обмеження так само відмовляємося від традиційного великоднього ярмарку.

А ще у Львові новація від священників - "освяти паску сам".

Павло Дроздяк, керівник львівської архієпархії УГКЦ:

Під час цієї онлайн-трансляції ми можемо взяти воду і самостійно освятити фактично ці страви у нашому Великодньому кошику, щоб не нашкодити нікому.

Малими кроками Львів усе-таки почав рухатися до послаблень. Учні молодшої школи повернулися за парти, а ресторанам і кафе дозволили роботу літніх майданчиків.

Світлана Гончаренко, асистент менеджера однієї зі львівських кав'ярень:

Це тераса, літні майданчики з дотриманням усіх вимог, так сказати, це є дистанція, це є вимірювання температури кожного гостя які нас заходить.

Наплив туристів залежатиме й від погоди. Бо під дощем на літній терасі не посидиш. Але Львів - то не лише вулички й кафе. Із нетерпінням дозволу на відкриття чекають музейники. За рік пандемії вони вже навчилися швидко переформатовувати свою роботу. Нині тут інтерактивний проєкт винаходів Да Вінчі.

Тетяна Пилипець, директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Р.Іванничука:

Цей зал має більше 100 квадратних метрів одночасно. Є супровід груп, одночасно тут перебувало 10 відвідувачів.

Менше туристів - менший і заробіток. Збитки рахують і підприємці, і місто. Бо на травневі припадає ще й День Львова.

Адрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

У середньому один гість витрачає в місті під час одного дня перебування від 70 до 90 доларів, перебуває в середньому 3 дні. Зрозуміло, що не буде так багато людей, як було попередні роки.

Владислав Петров, ресторатор:

Это уже ох... Прошлый год - это вычеркнутый год, речь идет о выживании.

Владислав збився з ліку, скільки вже локдаунів пережив його заклад. Рік тому чоловік планував відкрити свій перший ресторан. Задумував - як сімейний.

Мы находимся под водой, а там над водой.

Та пандемія внесла корективи.

Антон, шеф-кухар:

Пришлось на ходу подстраивать работу для работы на вынос.

Там, де мали працювати 6 кухарів, у локдаун працюють два. Економити доводиться на закупівлях.

Антон, шеф-кухар:

Большая проблема с фреш группой с овощами, зеленью ягодами, это скоропортящийся продукт, поэтому приходится их запас сокращать до минимума.

Травневих свят тут чекають з надією, що хоча б на літніх терасах зможуть приймати гостей. Проте Київ залишається у невизначеності. Прогнози оптимістичні: столиці пророкують стрибок із червоної зони в жовту. Але..

Олег Рубан, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві:

У нас йде показники зниження по первинному виявленню по госпіталізації, але по летальності, по важким випадкам саме з реанімаційними ліжками вони сьогодні надзвичайно завантаженні.

Це - понад 73 відсотки. Тож столиця сподівається на інший, природний локдаун.

Олег Рубан, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві:

Завжди існує такий природний зменшення мобільності населення, це спостерігалося у нас з 1-8 січня, в результаті ми мали різке зниження захворюваності. У травні буде спостерігатися також такий самий природний локдаун.

Нині в червоній зоні трохи менше, ніж половина України. Влада закликає утримуватися від відпочинку у великих компаніях. Та офіційні заборони, виявляється, можна й оминути. Лайфхак від "слуг": оренда апартаментів. Святкування дня народження дружини нардепа Миколи Тищенка - головний скандал тижня.

Водночас у столиці через порушення обмежень закрили 7 ресторанів, близько трьохсот оштрафували. Тож якщо вирішите наслідувати нардепа, закладайте у святковому бюджеті додаткові витрати... на штрафи.