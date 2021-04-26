Жовті, коричневі та фіолетові. Чернігівщина буквально всіяна різнокольоровими старовинними будинками з унікальною архітектурою. Їм вже понад 100 років. Проте місто поступово втрачає свій неповторний вигляд. Господарі утеплюють хати вагонкою чи цеглою. Про тих, хто не згодний із такою тенденцією - далі в сюжеті.

Ця садиба - спадок родини українського художника Андрія Петуся. А ще - пам'ятка історії та один з небагатьох чернігівських різьблених будинків, що зберігся до наших днів. Але час не пошкодував цю 130-річну споруду.

Ось в такому критичному стані будинок перебував ще рік тому. Ремонтувати потрібно було негайно.

Святослав Патієнко, власник будинку:

В Чернігові можна робити або по класичній технології як зараз останні 10 років прийнято завалити повністю весь фасад пластиком і поставити пластикові вікна, або зробити так, як для душі.

Власник вирішив зберегти автентичність споруди. Допомогти йому в цьому взялася команда тамтешніх волонтерів з проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова". Вони підлатали фундамент, перебрали та замінили фасад. Потім пофарбували його у близький до оригінального колір. І останній штрих - прикрасили будівлю чудернацьким різьбленням.

Станіслав Іващенко, керівник проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова":

Коли ми беремося за будинок ми повертаємо йому, так би мовити, оригінальний вигляд. На моменті коли він був тільки-тільки оздоблений і відповідно сяяв усіма красивими деталями.

Увесь орнамент виготовляють за оригінальними зразками. У цьому активістам допомагає "Чернігівська політехніка". Давні майстри витрачали цілий день на один такий візерунок, втім, прогрес значно пришвидшив процес.

Сергій Бойко, викладач Національного університету "Чернігівська політехніка":

Такий малюночок метрової довжини виготовляється 20 хвилин. На будинок - день, півтора.

Більшість з учасників проєкту - айтішники. Тож спочатку свою боротьбу за історичний вигляд міста розпочали віртуально - ще декілька років тому.

Станіслав Іващенко, керівник проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова":

Проєкт був заснований як онлайн-музей дерев'яной архітектури Чернігова, який потім переріс на область і зараз в нас близько 20 населених пунктів. Можна прогулятися галереєю, фотогалереєю подивитися на карті, де які цікаві будинки розташовані.

Потім перейшли в офлайн. З того часу реставрували 4 будинки, ще на двох об'єктах тривають роботи. Мета ж такого проєкту - зберегти історичний вигляд усього міста.

Станіслав Іващенко, керівник проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова":

Тому що це оригінальне унікальне обличчя міста і це те - чим Чернігів відрізняється від абсолютно всіх інших великих міст України.

У Чернігові збереглося близько тисячі споруд з унікальним фасадним мереживом. Але з кожним роком їх меншає. Адже господарі будівель здебільшого обкладають будинки вагонкою чи цеглою.