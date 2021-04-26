Віденське кафе залучило до роботи пенсіонерів. Там вважають - найкращі смаколики у світі виготовляють саме бабусі. А ще так хочуть підтримати людей, які вийшли на заслужений відпочинок. Що вийшло з цієї ідеї?

У затишній кухоньці віденської кав'ярні Фольпансьйон по-домашньому пахне корицею та ваніллю. Усміхнена фрау Гофбауер перед екраном монітора демонструє, як треба замішувати пісочне тісто для пирога з яблуками та заварним кремом. 62-річна австрійка проводить дистанційний майстер-клас. Онлайн-навчання кондитерському мистецтву тут вигадали, щоби забезпечити роботою своїх співробітників під час пандемії.

Карін Гофбауер, співробітниця кафе Vollpension:

Сьогодні ми приготували яблучний торт. На майстер-класі були тільки жінки. З Нюрнберга, з Мюнхена, з Берліна, з Відня. Я завжди щаслива, коли баварці долучаються. Тоді я можу трохи похизуватися своєю баварською. Було, як завжди, дуже весело!

Назва "Фольпансьйон" з німецької перекладається як "повний пансіон". Кафе для активних пенсіонерів, вигадало подружжя. Скуштувавши сухого штруделя у "забігайлівці", вони задумалися, як зробити так, щоб випічка смакувала як у дитинстві. І здогадалися - готувати як бабуся можуть лише справжні бабусі. Відтоді ось уже 10 років беруть на роботу пенсіонерок. Які радо діляться своїми кухняними секретами.

Юлія Апфельбауер, учасниця майстер-класу:

Дуже здорово! Дуже! Онлайн майстер-клас з приготування пісочного тіста був дуже хорошим. Ніколи ще не їла такої смачної пісочної випічки. А рекомендації, як краще викласти тісто, були надзвичайно цікавими. І атмосфера була дуже невимушеною.

Згодом при кафе виник ще й клуб. У ньому, пенсіонери, які працюють у кав'ярні по кілька годин на день, можуть спілкуватися та проводити майстер-класи. Охочих долучитися до спільноти ніколи не бракувало. Адже для літніх домогосподарок це нагода додати копійчину до скромної пенсії, а ще - можливість відчути себе потрібними. І їхні старання дуже цінують клієнти.

Люсія Ромеро, клієнтка Vollpension:

Мені дуже подобається. Це так природно, бабусі усе готують і дуже мило подають. Це як вдома зі своєю бабусею.

Нині клуб "Фольпансйон" об'єднує півсотні пенсіонерок із усієї Австрії. У планах створити міжнародну мережу, до якої зможуть долучитися бабусі та дідусі з будь-якого куточка світу.