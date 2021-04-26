На территории Украины появился новый регламент йодной профилактики в случае возникновения аварии с выбросом радиоактивных веществ. Приказ Министерства здравоохранения был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, как Чернобыльская авария, так и коронавирус показала важность готовности страны к любым катаклизмам.

При радиационной аварии на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Для того чтобы уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы при таких авариях Министерство здравоохранения разработало Регламент по проведению йодной профилактики.

Отмечается, что профилактика йодом является неотложной мерой для купирования негативного влияния ранней фазы радиационной аварии в течение 6 часов после инцидента.

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