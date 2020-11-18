Бороться с COVID-19 помогают жидкости для полоскания рта Источник: Facebook

Использование жидкости для полоскания рта позволяет уменьшить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Кардиффа, сообщает газета Express.

Жидкости для полоскания рта, которые содержат не менее 0,07% хлорида цетилпиридиния (CPC), значительно снижают содержание вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта.

Данное вещество имеет выраженное вирулицидное действие. Коронавирус гибнет после полоскания рта в течение 30 секунд.

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Специалисты в течение трех месяцев изучали эффект от популярных ополаскивателей для полости рта. По их мнению, регулярное использование таких жидкостей может помочь в борьбе с распространением COVID-19.

Однако ученые оговаривается, что данное исследование еще предстоит проверить.

Напомним, что известный украинский кардиохирург Борис Тодуров дал советы по профилактике коронавируса.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.