Ученые нашли новый способ профилактики коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Использование жидкости для полоскания рта позволяет уменьшить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Кардиффа, сообщает газета Express.
Жидкости для полоскания рта, которые содержат не менее 0,07% хлорида цетилпиридиния (CPC), значительно снижают содержание вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта.
Данное вещество имеет выраженное вирулицидное действие. Коронавирус гибнет после полоскания рта в течение 30 секунд.
Специалисты в течение трех месяцев изучали эффект от популярных ополаскивателей для полости рта. По их мнению, регулярное использование таких жидкостей может помочь в борьбе с распространением COVID-19.
Однако ученые оговаривается, что данное исследование еще предстоит проверить.
Напомним, что известный украинский кардиохирург Борис Тодуров дал советы по профилактике коронавируса.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.
по теме
Справиться с COVID-19 помогает сок черноплодной рябины
Доправка вакцини стане неабиякою логістичною задачею і потребуватиме близько 8 тисяч літаків типу Boeing
Для лечения COVID-19 во всем мире применяют шесть препаратов. Какова их эффективность и побочное действие
Американський виробник "Модерна" стверджує, що його препарат здатен упоратися з коронавірусом на 94,5 відсотки - це більше, ніж у компанії "Пфайзер", яка минулого тижня заявила про створення вакцини
Американская фармкомпания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от COVID-19 на 94,5%