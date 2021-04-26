Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно законодательству, праздничными и выходными днями будут 1-4 мая и 8-10 мая. Несмотря на праздники и выходные, система электронных платежей НБУ (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность совершать межбанковские платежи почти круглосуточно 7 дней в неделю.

Воспользоваться этой возможностью или нет - каждый банк решает самостоятельно на свое усмотрение, учитывая собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому необходимо заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники.

Банки, которые будут совершать межбанковские платежи, 1-4 мая будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая, а 8-10 мая - 11 мая.

Напомним, что Национальный банк Украины уменьшает срок антикоронавирусного карантина для банкнот и монет, принятых от банков из обращения, с 14 до 5 дней.