Коронавирус на деньгах: в Нацбанке дали разъяснение [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины уменьшает срок антикоронавирусного карантина для банкнот и монет, принятых от банков из обращения, с 14 до 5 дней. Такое решение регулятор принял после рекомендаций Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Исследования установили, что риск заражения людей через контакт с наличными деньгами, как правило, считается низким. Коронавирус живет на поверхностях от нескольких часов до трех суток и пятидневный карантин для денег - более чем достаточно для их обеззараживания.
Многие страны вообще не вводили обсервацию для наличности. Это, в частности, Германия, Люксембург, Канада, Япония, Великобритания, ЮАР, Мексика, Чили, Сингапур.
В начале пандемии в 2020 году НБУ внедрил 14-девную выдержку наличности на карантине, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавируса через наличные. Банкноты и монеты, которые поступают в НБУ из обращения, сразу отправляются в отдельное хранилище на карантин.
Раньше этот период составлял не менее 14 дней, а теперь будет 5 дней. Как и раньше, после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.
Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию) для уничтожения коронавируса и минимизации риска заражения.
Вместе с тем Нацбанк по-прежнему рекомендует минимизировать контакты с наличностью:
- пользоваться онлайн-банкингом, в частности мобильными приложениями;
- по возможности совершать расчеты по безналу;
- платить за товары и услуги бесконтактно.
Напомним, что с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестали быть средством платежа в Украине. Монеты номиналом 25 копеек не размениваются из-за изъятия из обращения в прошлом году монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.
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