Чорнобильську трагедію пам'ятають не лише в Україні. Вона досі шокує тих, хто дізнається про неї більше - незалежно від країни. Далі історія бельгійця, який був настільки вражений, що поїхав в Україну й навіть написав збірку віршів. З автором поговорила Олена Абрамович.

Ален Ванклостер за фахом юрист, працює в бельгійських органах соціального забезпечення. А за покликанням - поет та ілюстратор. Україною захопився не після перегляду всесвітньовідомого мінісеріалу "Чорнобиль" дворічної давнини. А ще у 2016, коли на книжковому ярмарку в Бельгії натрапив на "Атлас покинутих міст".

Ален Ванклостер, автор збірки поезій про Чорнобиль:

У цій книзі була історія про Прип'ять - місто, жителів якого евакуювали після Чорнобильської катастрофи. Звісно, я знав про Чорнобиль, але ніколи не чув про Прип'ять і навіть не здогадувався, що до цього часу існує зона відчуження і що 135 тисяч людей були евакуйовані.

Ця книжка шокувала й викликала безмежну цікавість. Ален поринув із головою в тему Чорнобиля: купував літературу, шукав очевидців катастрофи. І вже наступного року полетів до України - в гості до колишньої прип'ятчанки, поетеси Любові Сироти.

Я знайшов її через Фейсбук. І вона запросила мене приїхати.

За два тижні в Україні Ален поспілкувався з багатьма людьми, чиє життя назавжди змінила катастрофа. Наслухавшись історій, вирішив - у сам Чорнобиль на екскурсію - не поїде.

Ален Ванклостер, автор збірки поезій про Чорнобиль:

Коли ти туди їдеш, то платиш гроші, і це нормально. Але кому ти цим допомагаєш? Туристичному бізнесу? Ти ніяк не допомагаєш жертвам, а вони, як мені здалося, почуваються забутими й покинутими. Мені захотілося допомогти їм. Щоб їх почули.

Почуті історії вилились у вірші. 27 епізодів про тих, хто через катастрофу втратив домівку, дитинство, роботу, здоров'я. Для кожного вірша Ален сам намалював ілюстрації - поєднуючи фото з Чорнобиля та картини бельгійського художника 16 століття Пітера Брейгеля.

Тут я зробив комбінацію "Вавилонської вежі" Брейгеля і так званої "слонячої ноги", що утворилася з радіоактивної маси під час катастрофи. На моєму малюнку вона всередині вежі.

Тема Чорнобиля близька бельгійцям, запевняє поет, бо в країні давно точаться дискусії про поганий стан місцевих атомних електростанцій. Але рішучих кроків щодо їхнього закриття влада не робить, каже він.

У всьому світі нині є близько чотирьохсот атомних електростанцій. У 1986 році сталась аварія на ЧАЕС, у 2011 була Фукусіма, раніше у США - Гаррізберг. Аварій не уникнути. В Бельгії у нас є дві атомні електростанції поблизу міст-мільйонників. Уявіть, якщо тут щось станеться, як ви евакуюєте мільйон людей?

Його збірка "Прісний сир з полином" це ще один внесок до загальної дискусії, каже Ален. Написав він її нідерландською. Переклав на англійську, а нещодавно вийшов і український переклад у виконанні поетеси Таїсії Наконечної, яку він знайшов у Бельгії.

Таїсія Наконечна, поетеса, перекладачка:

Я була вражена, тим більше, що іноземець настільки перейнявся темою Чорнобиля, і перейнявся болем тих людей, які стали жертвами цієї катастрофи, що вирішив написати про це книгу - не маючи абсолютно ніякого відношення - ні до України, ні до українців.