Іспанці виготовили "Герніку" з шоколаду [ Редактировать ]
Іспанські шоколатьє виготовили кондитерську копію картини Пікассо "Герніка" у натуральну величину - 7,5 на 3,5 метри. Працювала над їстівним шедевром ціла команда із майже сорока кондитерів.
На розробку макета та виготовлення усіх деталей із різнокольорового шоколаду - знадобилося більше місяця.
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