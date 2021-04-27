В Приморском районе Одессы в одноэтажном доме произошел взрыв газа. Два человека пострадали, их достали из-под обвалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел вечером 26 апреля по адресу Серова, 38 (район Молдаванка). Взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. Взрывной волной разнесло капитальные конструкции одноэтажного дома на одну квартиру. Площадь разрушения составила 150 кв. м.

К счастью, обошлось без погибших. Спасатели достали из-под завалов двух жителей дома: женщину 1937 года рождения и ее мужа. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мужчина от госпитализации отказался.

Взрывной волной выбило стекла в квартире напротив. Там живут четыре человека - они не пострадали.

Напомним, что в центре Донецка в многоэтажном жилом доме прогремел сильный взрыв. В результате инцидента погибли два человека. Пре предварительной версии, взрыв произошел из-за повреждения газового баллона.