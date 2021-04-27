Прозорість перевірок бізнесу та зменшення кількості вимог до підприємців. Про таку стратегію роботи заявляють у Державній регуляторній службі.

Сьогодні голова відомства відзвітував про свої перші 100 днів на посаді. Наголошує, за цей час його команда встигла опрацювали майже півтисячі звернень від бізнесу, який постраждав через бюрократичні складнощі.

Також на сайті ДРС підприємці тепер можуть подавати скарги онлайн. Та найбільше роботи - попереду - заявляє Олексій Кучер. У службі вже розробляють кілька законопроєктів, аби зменшити паперовий тиск на український бізнес.

Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України: