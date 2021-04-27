Вертолет на Марсе совершил самый амбициозный полет [ Редактировать ]
Источник: Space
Вертолет NASA Ingenuity ("Изобретательность") только что совершил гораздо более амбициозный третий полет.
Как сообщает Space.com, летательный аппарат пролетел со скоростью около 7,2 км/ч в час. Может показаться, что это не так уж и много, но Ingenuity пролетел всего 4 метра со скоростью 1,7 км/ч во время своего второго полета.
На очереди у Ingenuity осталось всего два полета. Затем NASA прекратит запуски летательного аппарата в начале мая и переключится на основную миссию марсохода Perserverance.
Менеджер проекта Мими Аунг заявила, что последние два путешествия в воздухе должны быть "действительно захватывающими", которые проверят пределы возможностей летательного аппарата.
Third flight in the history books✅— NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021
Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh
Достигнутые на данный момент успехи окажут значительное влияние на будущее исследование Марса.
Полеты вертолета является доказательством того, что летательные аппараты с крыльями (в даном случае с лопастями) могут летать по планете, несмотря на очень низкую плотность атмосферы.
У инженеров есть высокие шансы на то, что в последующих миссиях будут использоваться беспилотные летательные аппараты для обзора Марса с новых перспектив, которые раньше были просто недоступны.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA записали звук полета Ingenuity на Марсе. Также ранее вертолет на Марсе смог пережить лютый мороз.
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