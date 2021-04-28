Войны на Донбассе "можно и нужно избежать": в России сделали заявление [ Редактировать ]
В России оценили возможность начала новой войны на Донбассе. Так, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров этого не хотел бы. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
Войны на Донбассе "можно и нужно избежать". Отметим, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год.
Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать.
При этом Лавров считает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Украины Владимира Зеленского.
По его мнению, украинский лидер хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов "потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами".
Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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