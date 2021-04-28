В Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Одессе ученик 8-го класса распылил газ из перцового баллончика в лицо учительнице. Конфликт произошел в школе №22 прямо в классе. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале Xydessa.
На записи видно, что преподаватель математики в классе на перемене подошла к ученику, вычитывая его за что-то и снимая его на телефон. Неожиданно парень достал баллончик и брызнул женщине в лицо. Дальше та убегает из класса, а другие ученики начинают кашлять и открывать окна в классе.
В школу прибыли медики скорой помощи, пострадавшую учительницу увезли в больницу. Конфликтом занимается полиция.
В одесских Telegram-каналаз пишут, что у мальчика умерла мама месяц назад. Учительница об этом не знала и пригрозила, что позвонит его матери и расскажет, что он себя плохо ведет и срывает уроки.
Напомним, в недавно в Днепре в школе распылили перцовый газ из баллончика, из-за чего пришлось госпитализировать восемь учеников.
по теме
В Запорожье девочка совершила суицид, оставив предсмертную записку. Она жалуется, что ее "задолбали училки, которые орали и унижали", и признается, что несколько раз уже пробовала наложить на себя руки
В тире черкасской гимназии №9 по время занятий по стрельбе ранили в голову 14-летнего юношу
Инцидент произошел в Луцкой общеобразовательной школе I-III ступеней №15
На Львівщині директорку ліцею можуть покарати за булінг. Вона критикувала учнів за целюліт та одяг. Записи принижень школярі оприлюднили в інтернеті
Туалет надворі, початкова школа на сусідній вулиці, а дошкільнята в колгоспній конторі. Так уже десятки років навчаються діти із села Кідри, на Рівненщині