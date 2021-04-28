В Одессе произошел несчастный случай в одном из многоэтажных домов. Там оборвался лифт с восьмью пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 8 утра в доме по улице Говорова, 10Г. Всех пострадавших доставили в больницу для обследования.

Установлено обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта.

По данному факту полицейские возбудили дело по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в киевской новостройке из-за обрыва троса рухнул лифт с пассажирами. Людям повезло, что обрыв произошел в то время, когда лифт начал подниматься с минус первого этажа на первый, поэтому никто не пострадал.

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