Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня, 28 апреля, парламентское большинство под давлением Офиса Президента внесло изменения в земельное законодательство. Эти "новшества" создают условия для продажи земли иностранцам и открывают путь к хищническому уничтожению украинских черноземов. За эти изменения проголосовало подавляющее большинство членов фракции так называемых "слуг народа".

Еще недавно украинская власть с пеной у рта заверяла людей в том, что ни пяди украинской земли не достанется иностранцам. Теперь мы видим, что это была наглая ложь. По требованию внешних кредиторов Зе-команда целенаправленно создает условия для распродажи страны. Ложь и предательство – это суть "зеленой" политики.

Так называемая земельная реформа протаскивается без учета мнения и интересов украинских граждан, без референдумов и обсуждений. Власть явочным порядком превращает нашу страну в сырьевую колонию. Иностранцам достанется все - земля, природные богатства, стратегические предприятия. А украинскому народу останутся только долги и нищета.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет защищать украинскую землю и будущее украинского народа. Земельная афера Зе-команды будет оспорена в Конституционном Суде.

Мы считаем, что окончательную точку в вопросе продажи земли, допуске к ее покупке иностранцев может поставить только народ Украины, как это предусмотрено Конституцией. Если у продажной власти не хватает смелости отказать кредиторам, это сделают украинские граждане!