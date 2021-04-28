Київ "воскресне" на Великдень: столиця переходить на послаблений карантин [ Редактировать ]
Громадський транспорт для всіх і відкриті ресторани й магазини. На Великдень Київ перейде в режим послабленого карантину. Про це сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко.
Тож користуватися метро від суботи першого травня зможуть усі без обмежень. Дозволена робота і ринків, ярмарок та спортзалів. А вже з п'ятого травня діти повернуться до шкіл та дитячих садочків, студенти до вишів. Також відновлять подачу документів на зарахування малечі до першого класу.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Закликаю мешканців столиці користуватись громадським транспортом тільки в разі негайної потреби. Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений, будуть організовані додаткові патрулі поліції та муніципальної охорони, зокрема вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей в парках та скверах, під час Великодних свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігіозних установ та міських кладовищ.
по теме
Як повідомив столичний очільник Віталій Кличко, спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій розробляє спеціальні протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху
Раніше в МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглянули на зустрічі й питання розробки ліків та вакцин в Україні
В среду, 28 апреля, киевские власти приняли решение ослабить локдаун в столице
С 1 мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина
Решение будут принимать уже совсем скоро