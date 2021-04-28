Громадський транспорт для всіх і відкриті ресторани й магазини. На Великдень Київ перейде в режим послабленого карантину. Про це сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тож користуватися метро від суботи першого травня зможуть усі без обмежень. Дозволена робота і ринків, ярмарок та спортзалів. А вже з п'ятого травня діти повернуться до шкіл та дитячих садочків, студенти до вишів. Також відновлять подачу документів на зарахування малечі до першого класу.

Віталій Кличко, київський міський голова: