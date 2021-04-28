В середу, 28 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів про заробітню плату та премії ТОП-чиновників.

"Я вважаю, що зарплата повинна бути достойною. Це мають бути десятки тисяч гривень, але не сотні і не тисячі. Це робота складна і робота, яка пов'язана з великими корупційними ризиками. Коли ти управляєш мільярдами і якщо в тебе зарплата 3 тисячі гривень, результат буде однозначний. Коли я чую про ці премії, є певні обмеження, які кажуть, що основною частиною заробітка чиновника - є зарплата. І це важливо", - підкреслив Гончаренко.

Олексій Гончаренко також заявив, що сьогоднішні зарплати і премії чиновників - повний абсурд.

"Коли це перетворюється на те, що основна частина заробітка - це премія, то це перетворюється з одного боку на важіль впливу на чиновника, а з іншого боку з'являються "любімчики\не любімчики" і багато проблем. Премія може бути 30% від зарплати. Не може бути премія в 300% від зарплати! Це абсурд! Це вже не премія, а щось інше... Політичний хабар може... Це дивні речі", - сказав він.

Депутат додав: "Я подавав законопроект і наші колеги вже пропонували нам, щоб зменшити кількість нардепів до 300. Чому? Начебто це зменшить видатки на Верховну Раду. Я казав, якщо ви хочете зменшити видатки на Верховну Раду, то давайте це робити тут і зараз! А не чекати якісь наступні скликання... Такі підходи механістичні ніколи не дадуть результату".