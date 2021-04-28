Відтепер - сподіваються на життя без карантинних обмежень

І відсьогодні в Україні починають робити щеплення від ковіду людям, старшим за 65 років. Також вакцинують організовані колективи. Записалася на імунізацію і єврейська громада Києва, аби показати усім вірянам, що вакцинація релігії не суперечить. Більше розкажуть мої колеги.

Від самого ранку під приймальним відділенням столичної поліклініки черга. На щеплення записалася єврейська спільнота. У пріоритеті літні люди і соціальні працівники.

Ігор Тайбишлак, волонтер Київської міської єврейської громади:

Мы очень часто на праздники разносим пожилым людям продуктовые наборы, в этом году я без вакцины отказался это делать. Как только появилась возможность вакцинироваться для меня это возвращение к тому, что я привык делать, люблю и считаю своим долгом.

У цьому кабінеті щеплень мобільна бригада працює протягом усього дня. За планом щеплять дві сотні осіб. Вакцинують препаратом індійського виробництва - "Ковішілд".

У єврейській громаді кажуть - вирішили вакцинуватися, аби скоріше покінчити з карантином. Через локдаун - довелося жертвувати традиціями.

Леонід Барац, речник Київської міської єврейської громади:

Ми не можемо збиратися разом, молитися, не можемо бути разом зі своїми бабусями дідусями, не можемо проводити великі свята, весілля знаєте для єврея родина це найбільша цінність так само як і людське життя.

Відтепер - сподіваються на життя без карантинних обмежень.

Можно и ездить куда хочешь, и заграницу, и на работу и риск минимальный. - Следующий! - Ваша очередь, ага.

Хоча чимало хто перед щепленням нервує, але пересторог щодо вакцини - не мають.

Дмитро, член Київської міської єврейської громади:

Думаю, лучше сделать и спать спокойно потому что мало ли что.

Інга Заславська, менеджер проєкту Меморіальний Центр Голокосту Бабин Яр:

Я перечитала всю доступну інформацію з приводу саме цієї вакцини і зробила висновок що варто вакцинуватися. - Боляче? - Зараз ніби ні.. та ні, якщо це було все, то ні.

Серед тих, хто вже отримав ін'єкцію - скарг на самопочуття немає.

Володимир Дубровський, член Київської міської єврейської громади:

Детям перед уколами говорили, как будто комарик укусит, так это как будто и не укусил.

На щепленні далеко не вся єврейська спільнота. Дехто ще вагається. Утім якщо і вирішили зачекати, то не через релігійні переконання.

Іван Папаяні, заступник голови Секретаріату Кабінету міністрів з питань релігії:

Релігія ніяким чином не заважає людині вакцинуватися, бо релігія це любов до ближнього, саме людина яка вакцинується вона показує свою турботу про ближнього і до всіх оточуючих.

Нині в столиці вакцинують організовані колективи - медиків, педагогів, соціальних працівників, громадські організації.

Інна Туренок, начальниця відділу охорони здоров'я Шевченківської РДА:

Керівник підприємства записує на вакцинацію, готуються списки охочих і потім ми все оце організовуємо. Мобільна бригада виїжджає на місце, якщо там є певні умови для вакцинації або ми запрошуємо на базу консультативно діагностичним центрів.

Аби вакцинуватися самостійно, не від роботи - чиновники радять записуватися в чергу у сімейного лікаря.