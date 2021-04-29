Україна серед тем, які президент США Джо Байден хоче обговорити із російським президентом Путіним. Про це повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван. Байден раніше запропонував очільнику Кремля зустрітися влітку у третій країні. Наголошував, що прагне стабільних і передбачуваних відносин із Москвою.

Вашингтон має намір офіційно стати на захист суверенітету України, але цитую "шляхом дипломатичного спілкування на високому рівні, а не через публічні заяви".