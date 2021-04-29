Китай отправил на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5".

Модуль "Тяньхэ" вышел на заданную орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию центрального телевидения Китая.

В 2021-22 годах Китай планирует осуществить 11 миссий и отправить в космос 12 человек. В основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции.

Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем "Тяньхэ" в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля составит свыше 20 тонн, общий вес станции - 66 тонн, а общий объем станции вместе с лабораторными модулями - 110 куб. м.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет построена на низкой орбите на высоте 340- 450 км. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году. Ориентировочный срок ее службы более десяти лет.

"Небесный дворец" сможет принимать на постоянной основе трех космонавтов и до шести при смене экипажа. Как обещают китайские власти, она будет доступна для международных проектов.

Напомним, что на околоземной орбите пока было только две долговременные многомодульные космические станции: российской "Мир" (1986-2001 гг.) и Международная космическая станция (с 1998 года).

Ранее сообщалось, что Россия в 2021 году отправит на МКС два новых модуля: лабораторный "Наука" и узловой "Причал". Сейчас в состав МКС входят полтора десятка модулей, которые соединены в единую станцию размером с целое футбольное поле.