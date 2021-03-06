Китай начинает строить орбитальную станцию (фото) [ Редактировать ]
Источник: Синьхуа
Китай в ближайшие два года намерен отправить в космос 12 человек. В основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции. Об этом заявил заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полетов и первый китайский космонавт Ян Ливэй, передает Центральное телевидение Китая.
В 2021-22 годах Китай планирует осуществить 11 миссий, в том числе запуск основного модуля космической станции, экспериментального отсека и пилотируемого космического корабля.
Китайская орбитальная станция "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет построена на низкой орбите на высоте 340- 450 км. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году. Ориентировочный срок ее службы более десяти лет.
В феврале этого года ракета-носитель "Чанчжэн-5-би" (CZ-5B) для запуска базового модуля "Тяньхэ" была доставлена на космодром Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Специалисты уже приступили к монтажу оборудования и подготовке ракеты и базового модуля к запуску.
После выведения на орбиту базового модуля КНР запустит грузовой корабль "Тяньчжоу-2" и пилотируемый аппарат "Шэньчжоу-12". Его экипаж проработает на орбите несколько месяцев, после чего к станции будут запущены еще один "грузовик" "Тяньчжоу-3" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" со вторым экипажем.
"Небесный дворец" сможет принимать на постоянной основе трех космонавтов и до шести при смене экипажа. Как обещают китайские власти, она будет доступна для международных проектов.
Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем "Тяньхэ" в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля составит свыше 20 тонн, общий вес станции - 66 тонн, а общий объем станции вместе с лабораторными модулями - 110 куб. м.
Напомним, что китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" в июле 2019 года сгорела в земной атмосфере. Лаборатория могла состыковываться с пилотируемым челноком "Шэньчжоу" и грузовым кораблем "Тяньчжоу". Она использовалась для научно-технических испытаний и подготовки построения космической станции.
Модель китайской космической станции Тяньгун-1
Напомним, что на околоземной орбите пока было только две долговременные многомодульные космические станции: российской "Мир" (1986-2001 гг.) и Международная космическая станция (с 1998 года).
Напомним, что Россия в 2021 году отправит на МКС два новых модуля: лабораторный "Наука" и узловой "Причал". Сейчас в состав МКС входят полтора десятка модулей, которые соединены в единую станцию размером с целое футбольное поле.
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