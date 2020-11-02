Россия отправит на МКС два новых модуля (фото) [ Редактировать ]
Источник: Роскосмос
Россия планирует отправить на Международную космическую станцию в следующем году два новых модуля. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В апреле 2021 года к МКС запустят 25-тонный многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Он встанет на место модуля "Пирс", который будет отстыкован и затоплен.
В сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля "Причал". Он имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей. Дальше в планах - отправка научно-энергетического модуля "НЭМ-1".
Громкое заявление глава "Роскосмоса" сделал по случаю 20- годовщины высадки на Международной космической станции экипажа. Он напомнил, что за это время на ней побывали 63 международные экспедиции, сейчас работает 64-я. Из иллюминаторов станции нашу планету увидели 241 профессиональный покоритель космоса и 7 туристов.
Международная космическая станция - крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В ее построении принимают участие "Роскосмос", NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).
Сейчас в состав МКС входят полтора десятка модулей, которые соединены в единую станцию размером с целое футбольное поле. В ноябре 1998 года на орбиту был выведен первый функционально-грузовой блок "Заря". В декабре к нему отправили соединительный модуль "Юнити".
В дальнейшем к МКС в хронологическом порядке были присоединены следующие модули:
- служебный модуль "Звезда";
- лабораторный модуль "Дестини";
- шлюзовая камера "Квест";
- стыковочный отсек "Пирс";
- соединительный модуль «Гармония";
- лабораторный модуль "Коламбус";
- грузовой модуль (1-й доставленный элемент модуля "Кибо");
- научно-исследовательский модуль "Кибо";
- малый исследовательский модуль "Поиск";
- жилой модуль "Транквилити";
- обзорный модуль "Купола";
- малый исследовательский модуль "Рассвет";
- Многофункциональный модуль "Леонардо";
- испытательный модуль.
Напомним, что 14 ноября состоится первый полет к МКС пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
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