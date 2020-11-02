В 2021 году россияне запустят лабораторный модуль "Наука" и узловой "Причал" Источник: Роскосмос

Россия планирует отправить на Международную космическую станцию в следующем году два новых модуля. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В апреле 2021 года к МКС запустят 25-тонный многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Он встанет на место модуля "Пирс", который будет отстыкован и затоплен.

В сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля "Причал". Он имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей. Дальше в планах - отправка научно-энергетического модуля "НЭМ-1".

Громкое заявление глава "Роскосмоса" сделал по случаю 20- годовщины высадки на Международной космической станции экипажа. Он напомнил, что за это время на ней побывали 63 международные экспедиции, сейчас работает 64-я. Из иллюминаторов станции нашу планету увидели 241 профессиональный покоритель космоса и 7 туристов.

Международная космическая станция - крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В ее построении принимают участие "Роскосмос", NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).

Сейчас в состав МКС входят полтора десятка модулей, которые соединены в единую станцию размером с целое футбольное поле. В ноябре 1998 года на орбиту был выведен первый функционально-грузовой блок "Заря". В декабре к нему отправили соединительный модуль "Юнити".

В дальнейшем к МКС в хронологическом порядке были присоединены следующие модули:

служебный модуль "Звезда";

лабораторный модуль "Дестини";

шлюзовая камера "Квест";

стыковочный отсек "Пирс";

соединительный модуль «Гармония";

лабораторный модуль "Коламбус";

грузовой модуль (1-й доставленный элемент модуля "Кибо");

научно-исследовательский модуль "Кибо";

малый исследовательский модуль "Поиск";

жилой модуль "Транквилити";

обзорный модуль "Купола";

малый исследовательский модуль "Рассвет";

Многофункциональный модуль "Леонардо";

испытательный модуль.

Напомним, что 14 ноября состоится первый полет к МКС пилотируемого космического корабля Crew Dragon.