Єгипетські археологи виявили 100 могил з людськими останками [ Редактировать ]
Гробниці, старші за піраміди, знайшли неподалік Каїра. Єгипетським археологам вдалося розкопати понад 100 могил. У деяких із них виявили людські останки, як дорослих, так і дітей.
Про це повідомили в місцевому міністерстві туризму та старожитностей. У гробницях також були: амулети, різні прикраси з напівкоштовних каменів і керамічний посуд. Усі ці знахідки дослідники датують періодом із 6 тисячних до тритисячних років до нашої ери.
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