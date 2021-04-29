Гробниці, старші за піраміди, знайшли неподалік Каїра. Єгипетським археологам вдалося розкопати понад 100 могил. У деяких із них виявили людські останки, як дорослих, так і дітей.

Про це повідомили в місцевому міністерстві туризму та старожитностей. У гробницях також були: амулети, різні прикраси з напівкоштовних каменів і керамічний посуд. Усі ці знахідки дослідники датують періодом із 6 тисячних до тритисячних років до нашої ери.