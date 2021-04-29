Полиция задержала подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины, которого 16 апреля расстреляли в центре Николаева. Напомним, что жертва была убита во дворе многоэтажки по улице Декабристов несколькими выстрелами в спину.

Киллером оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка, сообщает пресс-служба МВД. 28 апреля его задержали оперативники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов КОРДа.

Задержанный парень проходит подсудимым по делу о причинении тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, избранная ему мера пресечения не была связана с содержанием под стражей.

На его след полицейские вышли благодаря гильзам от пуль, которые были найдены на месте преступления. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

Одна из версий убийства - это месть за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отсидел в тюрьме.

Сейчас проверяется круг друзей 17-летнего парня, которые относят себя к криминальному миру. В полиции считают, что пистолет мог быть куплен у них.

Подростку сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что на днях в Киеве произошло жуткое тройное убийство. Как оказалось, его совершил 16-летний парень: он зарезал своих отца и мать, а потом и младшего брата.