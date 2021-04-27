Полиция задержала в Киеве 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве. Об этом сообщает в Facebook полиция Киева.

Накануне в полицию обратилась киевлянка, которая уже три дня не может связаться с сыном, который с семьей проживает в квартире на улице Ревуцкого. Патрульным, которые приехали для проверки, двери не открыли, поэтому было принято решение взломать замки.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

На розыск подростка по тревоге подняли весь личный состав Дарницкого управления полиции. Его задержали во время отработки района. При себе он имел нож, который отправили на экспертизу.

Парень рассказал, что во время очередного конфликта с родителями схватился за нож. Сначала убил отца и мать, а затем и младшего 8-летнего брата. После этого он несколько дней жил в квартире с трупами, а когда родителей начали искать родственники, ударился в бега.

Юношу будут судить по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, что последнее тройное убийство в Украине произошло в декабре 2020 года. Тогда в Славянске душегуб в костюме Супермена убил целую семью.