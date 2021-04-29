В преддверии самого великого православного праздника - Пасхи, многие хозяйки пекут праздничные куличи сами. Звезды - не исключение.

"Подробности" собрали для вас самые интересные и простые рецепты пасхальных куличей и пасочек знаменитостей, которые вы с легкостью сможете повторить дома.

Творожная паска Тины Кароль

Певица поделилась рецептом любимого кулича, который научилась делать в своей матери. Рецепт прост и не требует запекания. Паска творожная, поэтому достаточно созревания в холодильнике.

Ингредиенты:

1 кг творога

1 стакан сливок 10%

5 яиц

2 стакана сахара

1 пачка сливочного масла

по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов

1 пакетик ванильного сахара

цедра 1 лимона

Приготовление:

Отделить желтки от белков и взбить. Добавить сливки и довести до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса охлаждается, обжарить орехи. Изюм вымыть и высушить. Натереть цедру одного лимона. В холодную массу положить сыр, сливочное масло и растереть. Затем добавить изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар.

Смесь выложить в форму для пасхи на двух слоях влажной марли. Поставить в холодильник под гнет на 12 ч. Готовую пасху украсить цукатами, глазурью, посыпками.

Бездрожжевой кулич Ольги Сумской

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт кулича без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении.

Ингредиенты:

яиц 5

сахара 200 г

молоко 180 г

сливочное масло 230 г

мука 440 г

разрыхлитель 12 г

лимон 1

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до пены 3-4 мин. миксером. Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Продолжать взбивать на низких оборотах.

Насыпать муку и разрыхлитель к взбитым яйцам частями. Взбить миксером. Добавить тертую цедру лимона, цукаты и аккуратно перемешать. Переложить в бумажные или обычные формы больше, чем наполовину. Металлические надо смазать маслом и печь 40-45 мин при температуре 180 ° С. Украсить глазурью и сухофруктами по вашему вкусу.

Творожная паска с мармеладом Русланы Пысанки

Хотя украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка предпочитает сладости из натуральных продуктов, но на Пасху нарушает свои правила и готовит щедрую творожную пасху - с изюмом и мармеладом, вкусную и нарядную.

Ингредиенты:

Домашний творог - 1 кг,

Сливочное масло - 250 г,

Сметана - 150 г,

Сахар - 3 ст. л.,

Изюм - 1 стакан,

Мармелад - 200-300 г,

Ванильный сахар - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все ингредиенты кроме изюма и мармелада тщательно вымешайте в однородную массу. Затем добавьте распаренный и отжатый изюм и нарезанный кубиками мармелад. Выложите массу в марлю, туго свяжите и поставьте сверху пресс на 12 часов для "дозревания". После этого массу аккуратно освободите от марли и выложите на блюдо, украсьте мармеладом или пасхальными посыпками.

ПП-паска Натальи Могилевской

Такая паска, как утверждает звезда, не только безумно вкусная, но и полезная!

Ингредиенты:

Сироп агавы (или другой натуральный подсластитель) - 130 г,

Творог (жирный) - 1 кг 250 г

Яйца (крупные) - 10 шт.,

Жирные сливки - 80 г,

Изюм и цукаты - по 4 стол. ложки,

Манка - 140 г.

Свежий творог обязательно протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте подсластитель, сливки и просеянную манку, перемешайте. Желтки яиц взбейте и добавьте к ним творожную массу. Взбейте белки в густую пену, и осторожно соедините с творожной массой. Аккуратно все вымешайте лопаткой, чтобы творожная паска приобрела воздушные пузырьки. Добавьте цукаты, изюм и перемешайте.



Выложите паску в форму смазанные сливочным маслом. Форма должна быть заполнена примерно на ¾ объема. Готовить пасху из творога 40-45 минут в хорошо прогретой духовке при 180 градусах. Если верх начнет золотиться раньше времени, накройте пасху фольгой или обычной белой бумагой.



Горячую печеную паску нельзя вынимать из формы до полного остывания! Она должна постоять в форме как минимум час-полтора.

Быстрая паска Оли Поляковой

Идеально подходит тем, кто следит за фигурой и не планирует набирать лишний вес во время предстоящих праздников. "Очень полезная паска, которая замешивается за 5 минут!", - говорит сама Оля.



Ингридиенты:

яйца - 4 шт.

молоко - 10 ст.л.

сливочного или растительного масла - 40 гр.

готовая смесь "Gingerandwhite"

Яйца хорошо взбиваем миксером, добавляем молоко, масло и готовую смесь. Смазываем формы растительным маслом, разогреваем духовку до 160-180 градусов, ставим наши паски и выпекаем 50 минут.

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