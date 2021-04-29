Державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг союзників від купівлі зброї у Росії. Про це повідомляє видання The Hill. Дипломат нагадав, що такі дії можуть не просто погіршити відносини з Вашингтоном, а й потрапити у санкційний список за американським законодавством.

Заява Блінкена стосується перш за все партнера по НАТО - Туреччини, яка придбала у Москви ракетні комплекси S-400 і зараз веде перемови про поставку ще однієї партії.