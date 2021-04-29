Кому війна, а кому прибутки. Слідчі ДБР провели обшуки на столичному заводі "Кузня на Рибальському" та в підрозділах корпорації "Богдан Моторс" - розслідують закупівлі військової техніки для Збройних сил.

Підприємства мали п'ятирічні контракти з Міноборони на постачання армії обладнання, медичних та спецавтомобілів, а також ремонтували та обслуговували броньовані катери та крейсери. І ціни на ці послуги були значно завищені, - вважають в ДБР. Під сумнівом і якість військової техніки.

Ольга Чеканова, речник Державного бюро розслідувань:

У ході досудового слідства вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, яке пов'язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

Олена Мошенець, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики: