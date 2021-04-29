С 1 мая 2021 года в оккупированной Ялте решили отменить подачу воды по графику. Об этом заявила так называемая "глава администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко на странице в Facebook.

Круглосуточное водоснабжение воды будет действовать минимум до октября этого года.

По словам Павленко, после схода снега город получил почти 16 млн кубометров воды, что позволяет перейти на круглосуточную подачу воды.

С мая по октябрь будем подавать воду круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой.

Ранее мы писали о том, что с 14 декабря по шесть часов в сутки воду получали жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохли краны и в Алуште.

С 25 февраля жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды из-за стремительного снижения уровня воды в местных источниках.