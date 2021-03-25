В четверг, 25 марта, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что Украина рассмотрит поставку воды в аннексированный Крым, только если на полуострове возникнет гуманитарная катастрофа.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия.

Кравчук подчеркнул, что на данный момент всю ответственность за то, что происходит в Крыму, несет Россия. Это касается и вопроса обеспечения водой населения.

Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, которая оккупировала любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины.

По словам Кравчука, даже если придется рассматривать вопрос подачи воды в Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу, так как этому должен предшествовать процесс переговоров.

Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит так: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться.

Ранее мы писали о том, что Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя. Также СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.

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