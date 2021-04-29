Вертолет NASA не смог совершить полет на Марсе [ Редактировать ]
В четверг, 29 апреля, вертолет NASA Ingenuity не смог совершить свой четвертый полет на Марсе. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба NASA.
Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра.
Четвертый полет вертолета Ingenuity на Марсе не состоялся, но команда оценивает полученные данные и намерена в ближайшее время повторить попытку.
Во время испытательного подъема машина должна была провести над поверхностью планеты 117 секунд.
При этом ее максимальная скорость должна была составить с 2 до 3,5 метров. Также ожидалось увеличение общей дальности полета.
Ранее мы писали, что компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на доставку астронавтов на Луну. четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion.
Кроме того, двигатели для ракеты, которая должна совершить полет в рамках программы "Артемида", которая рассчитана на доставку команды до Луны с последующей высадкой астронавтов на спутнике Земли. Полет состоится более чем через 50 лет после минувшей экспедиции.
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