Планета-сковородка: во Вселенной обнаружено уникальное небесное тело [ Редактировать ]
Австралийские астрономы из университетского центра астрофизики в Южном Кливленде открыли новую планету, которую назвали TOI-1431b. Небесное тело расположилось на расстоянии 490 световых лет от Земли.
Было установлено, что атмосфера небесного тела настолько горячая, что обитание живых существ на ней является невозможным. Размер планеты - в три раза больше самой большой планеты Солнечной системы Юпитера.
Отмечается, что атмосфера разогрелась до рекордных 2700 градусов по Цельсию днем, а ночью падает на 400 градусов. Такое необычное явление объясняется тем, что вокруг своей оси планета обращается в течение двух с половиной дней.
Читайте также, голландские ученые открыли новейшую огромную планету, которая получила название YSES 2b и вращается в созвездии Муза вокруг Солнечной системы на расстоянии 360 световых лет от Земли. В результате исследований стало точно известно, что новоиспеченная планета вращается.
Кроме того, астрономы с помощью телескопа TESS подтвердили существование экзопланеты KOI-5Ab, которая находится в тройной системе. Планета, скорее всего, является газовым гигантом наподобие Юпитера или Сатурна, она вращается вокруг звезды с двумя компаньонами, совершая оборот за пять суток.
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