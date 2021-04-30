Держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну наступного тижня. Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. Нагадаю, раніше Білий Дім повідомив про намір спорядити очільника держдепу в Україну у травні.

Зупинити імпорт російських нафти і газу до ЄС, відключити Росію від системи Swift та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів.

Напередодні Європарламент ухвалив жорстку антиросійську резолюцію. Депутати пропонують ужити цих заходів у разі прямого вторгнення Росії в Україну. Також вони вкотре наголосили на необхідності зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" та спірних атомних електростанцій "Росатомом".

Окремо євродепутати наголосили, що на тлі загострення ситуації на сході України дружні країни мають надати їй оборонну зброю.