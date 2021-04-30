У Європарламенті запропонували відключити Росію від SWIFT [ Редактировать ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну наступного тижня. Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. Нагадаю, раніше Білий Дім повідомив про намір спорядити очільника держдепу в Україну у травні.
Зупинити імпорт російських нафти і газу до ЄС, відключити Росію від системи Swift та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів.
Напередодні Європарламент ухвалив жорстку антиросійську резолюцію. Депутати пропонують ужити цих заходів у разі прямого вторгнення Росії в Україну. Також вони вкотре наголосили на необхідності зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" та спірних атомних електростанцій "Росатомом".
Окремо євродепутати наголосили, що на тлі загострення ситуації на сході України дружні країни мають надати їй оборонну зброю.
по теме
Дебати щодо останніх дій Москви депутати провели напередодні у Брюсселі. Сьогодні мають проголосувати відповідну резолюцію
Стосунки Росії та Євросоюзу сягнули дуже низького рівня. Проте не можна гарантувати, що вони не погіршаться ще більше. Такими ремарками відкрив дебати у Європарламенті високий представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель
Стосунки Росії та Євросоюзу сягнули дуже низького рівня. Проте не можна гарантувати, що вони не погіршаться ще більше. Такими ремарками відкрив дебати у Європарламенті високий представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що стягування Москвою військ до українського кордону суттєво погіршило ситуацію з безпекою у регіоні.
У ЄС наголосили: Росія відмовляється брати участь у перемовах, попри готовність України