У Дніпрі викрили виробництво харчових підробок [ Редактировать ]
Десятки тонн підробки під виглядом харчових продуктів відомих виробників. У Дніпрі викрили підпільну артіль, де виготовляли і збували фальсифікат. Бізнес організували п'ятеро мешканців Дніпропетровської області.
Щомісяця ділки виготовляли до тридцяти тонн харчових сумішей із сировини невідомого походження. Маркували етикетками відомих брендів і збували через підконтрольні підприємства.
Усім п'ятьом фігурантам справи оголошено про підозру.
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