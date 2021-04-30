Дистанційна робота може бути ефективною із будь-якої точки земної кулі. Це вирішив довести британський менеджер. І... на весь робочий день перебрався в альпіністську люльку. Що з того вийшло та до яких ще змін на ринку праці призвів коронавірусний карантин? Розповість Ольга Жидецька.

Мобільний телефон, ноутбук та хороший інтернет. Чи не усе, що потрібно сучасному менеджерові для праці. А от консультантові міжнародної ІТ-компанії Джейсонові Гріффіну для ефективного робочого дня сьогодні потрібне ще й альпіністське спорядження.

Він вирішив провести експеримент, який доведе роботодавцям усього світу - повноцінно дистанційно працювати можна з будь-якої точки земної кулі, аби лише зв'язок ловив. Тож нині за офіс обрав прямовисну скелю над Ірландським морем у Велсі.

Джейсон Гріффін, консультант ІТ-компанії:

Сьогодні ми максимально використаємо можливості дистанційної роботи. Спускаємося зі скелі на платформу, і я працюватиму з неї увесь день. Прийматиму дзвінки і телефонуватиму, взаємодіючи із внутрішнім персоналом. Так я буквально продемонструю, що означає працювати віддалено.

Може, альпіністська люлька й не є зручнішою за комфортне офісне крісло. Але видовищні краєвиди неймовірно надихають на свіжі ідеї та рішення - каже відчайдух, підсумовуючи експеримент.

Таких як Джейсон Гріффін соціологи називають "цифровими кочівниками". Для роботи вони самі обирають зручне місце і вирішують усі справи за допомогою гаджетів. І це сучасна масова тенденція на ринку праці.

Ейд Маккормак, цифровий стратег:

Велика проблема, з якою вже зіштовхуються роботодавці, полягає у тому, що вони впевнені - робота може бути зроблена якнайкраще тільки, коли люди об'єднані в одному офісі. Однак, з огляду на те, що війна за таланти загострюється, саме талант визначатиме умови праці, а не роботодавець. Гадаю, це буде однією з основних відмінностей постіндустріальної епохи.

Така тенденція з'явилася ще з появою бездротового зв'язку - пояснюють науковці. А пандемія, яка замкнула людей у своїх домівках, пришвидшила її втілення на добрий десяток років. Тож роботодавцям радять враховувати нові умови. А найманим працівникам готуватися до наступного етапу. Так званої Гіг-економіки.

Цим англійським терміном називають систему трудових відносин, коли спеціалістів запрошують не на тривалі контракти, а для виконання окремих конкретних проєктів.