Напередодні, на черговому засіданні Верховної Ради, депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних - учасників Другої світової війни і радянських воєначальників.

Представники політсили закликали усіх присутніх - вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про переможців над нацизмом.

Вадим Рабінович, "Опозиційна платформа - За життя":