Депутати від "Опозиційна платформа - За життя" вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних [ Редактировать ]
Напередодні, на черговому засіданні Верховної Ради, депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних - учасників Другої світової війни і радянських воєначальників.
Представники політсили закликали усіх присутніх - вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про переможців над нацизмом.
Вадим Рабінович, "Опозиційна платформа - За життя":
Поруч зі мною сьогодні біля цієї трибуни мої товариші з портретами своїх рідних, що воювали проти фашизму за українську землю, а також портретами полководців тієї війни. Такі є фото у мільйонів українських сімей.
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