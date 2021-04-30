Визит Блинкена в Украину: в МИД назвали цели приезда [ Редактировать ]
Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Главная цель поездик - обсудить с правительством вопросы безопасности, экономики и энергетики.
По словам Кулебы, Украина также работает над обсуждением с США форматов взаимодействия в сфере безопасности.
Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем.
В истории Украины, по словам Кулебы, за такое короткое время впервые произошло так много контактов с США на всех уровнях.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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