Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Главная цель поездик - обсудить с правительством вопросы безопасности, экономики и энергетики.

По словам Кулебы, Украина также работает над обсуждением с США форматов взаимодействия в сфере безопасности.

Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем.

В истории Украины, по словам Кулебы, за такое короткое время впервые произошло так много контактов с США на всех уровнях.

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.

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