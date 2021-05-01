Киев и две области выходят из "красной зоны": что разрешено [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В субботу, 1 мая, Киев, а также Киевская и Николаевская области покидают "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
При этом они "перепрыгивают" оранжевую зону и сразу переходят в "желтую" карантинную зону. "Красная" зона карантина будет действовать в 7 регионах Украины, а "желтая" - в 8.
Напомним, что в столице, после жесткого локдауна:
- открылись учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки и ярмарки;
- возобновили работу заведения общественного питания;
- могут открыться спортзалы и фитнес-центры.
С 5 мая - возобновится учебный процесс.
О том, какие ограничения будут действовать в Киеве, можно почитать тут.
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