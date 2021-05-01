В субботу, 1 мая, Киев, а также Киевская и Николаевская области покидают "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом они "перепрыгивают" оранжевую зону и сразу переходят в "желтую" карантинную зону. "Красная" зона карантина будет действовать в 7 регионах Украины, а "желтая" - в 8.

Напомним, что в столице, после жесткого локдауна:

открылись учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки и ярмарки;

возобновили работу заведения общественного питания;

могут открыться спортзалы и фитнес-центры.

С 5 мая - возобновится учебный процесс.

О том, какие ограничения будут действовать в Киеве, можно почитать тут.