В пятницу, 30 апреля, государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Решение вступает в силу с 1 мая.

Отметим, что в ближайшее время Житомирская, Запорожская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области могут покинуть эту зону.

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня.

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