"Барселона" торгуется за Неймара: что предлагают "ПСЖ" [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
"Барселона" связалась с "Пари Сен-Жермен" для осуществления трансфера бразильского форварда Неймара, сообщает РИА Новости со ссылкой на RAC1.
Переход Неймара является главной целью президента "Барселоны" Жоана Лапорты из-за уровня игрока и коммерческого влияния трансфера на уровень клуба. Бразилец рассматривается, как преемник Лионеля Месси.
"Барселона" уже связалась с игроком, и он выразил огромное желание вернуться в клуб. Первые контакты с "ПСЖ" не дали результата, французский клуб не намерен продавать Неймара, но каталонцы продолжат переговоры с парижанами. "Барселона" уверена, что сможет подписать игрока за меньшую компенсацию, чем предлагала два года назад. Ранее речь шла о предложении в 130 миллионов евро + три футболиста.
Представители Неймара в 2017 году выкупили его контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего он перешел в "ПСЖ". Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. В СМИ сообщалось, что Неймар продлит соглашение с "ПСЖ".
Бразильцу Неймару 29 лет, в текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 14 голов. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он ни разу не признавался лучшим футболистом Европы.
Напомним, что главный тренер киевского "Динамо Мирча Луческу считает 29-летнего бразильца лучшим игроком мира.
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