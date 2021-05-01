"Барселона" связалась с "Пари Сен-Жермен" для осуществления трансфера бразильского форварда Неймара, сообщает РИА Новости со ссылкой на RAC1.

Переход Неймара является главной целью президента "Барселоны" Жоана Лапорты из-за уровня игрока и коммерческого влияния трансфера на уровень клуба. Бразилец рассматривается, как преемник Лионеля Месси.

"Барселона" уже связалась с игроком, и он выразил огромное желание вернуться в клуб. Первые контакты с "ПСЖ" не дали результата, французский клуб не намерен продавать Неймара, но каталонцы продолжат переговоры с парижанами. "Барселона" уверена, что сможет подписать игрока за меньшую компенсацию, чем предлагала два года назад. Ранее речь шла о предложении в 130 миллионов евро + три футболиста.

Представители Неймара в 2017 году выкупили его контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего он перешел в "ПСЖ". Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. В СМИ сообщалось, что Неймар продлит соглашение с "ПСЖ".

Бразильцу Неймару 29 лет, в текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 14 голов. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он ни разу не признавался лучшим футболистом Европы.

Напомним, что главный тренер киевского "Динамо Мирча Луческу считает 29-летнего бразильца лучшим игроком мира.