К концу 2021 года средняя зарплата в Украине может вырасти до 14,5 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным Госстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тыс. грн.

Это на 2,2 тыс. грн больше, чем за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год был в Черновецкой (+31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.

Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен.

Как сообщали "Подробности", средняя зарплата в месяц в Киеве достигает 18 504 грн - это самая высокая сумма по стране. Меньше всего доход у тех, кто работает в Кировоградской области - 9 903 грн.

Напомним, что правительство Украины приняло решение перенести повышение минимальной зарплаты в стране до 6 500 грн с июля 2021 года на декабрь.