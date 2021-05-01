В Україну прибула китайська вакцина "Коронавак" [ Редактировать ]
Ще пів мільйона доз китайської вакцини "Коронавак" прибули в Україну. Доставили вантаж напередодні ввечері в аеропорт "Бориспіль". Це вже друга партія препарату. Перші 200 тисяч привезли наприкінці березня. Загалом Україна законтрактувала майже два мільйони доз.
Окрім того, у МОЗ домовилися з компанією "Пфайзер" про 10 мільйонів додаткових доз їхнього препарату. Загалом розраховують на 20 мільйонів. І сподіваються, що законтрактованих вакцин вистачить, аби до кінця року щепити 70 відсотків українців. Наразі першу ін'єкцію отримали понад 700 тисяч людей, а повністю імунізовані - 130. Минулої доби вакцинували майже 50 тисяч людей.
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