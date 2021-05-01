Мільярди під матрацами. Депутати пропонують українцям оприлюднити свої статки. Сірі та чорні зарплати, куплені потай від Податкової квартири та автівки. За законопроєкт, як невідкладний, парламент має проголосувати вже найближчим часом. І якщо його ухвалять, із 1 липня доведеться заповнити так звану "нульову" декларацію. Інакше - будуть проблеми.

Наскільки добровільною насправді буде легалізація? Кого зачепить найбільше? І про які небезпеки вже попереджають експерти? Відповіді знайшла Олена Логінова.

Дорогі будинки, розкішні автівки, вертольоти, яхти, валюта і коштовності на мільйони. Якщо раніше про свої статки звітували тільки можновладці, то скоро це доведеться робити кожному. У парламенті до другого читання готують законопроєкт про податкову амністію. І якщо документу дадуть добро з 1 липня всім доведеться легалізувати свої доходи.

Це повинна бути закрита інформація, я негативно до цього ставлюся.

Це не є актуальне таке питання яким потрібно зараз займатися проблем і так в країні достатньо.

На заповнення декларації, українцям дадуть рік. Процедура, з ремаркою, добровільна. Але є нюанс, якщо податкова запідозрить вас у несплаті податків і декларації не буде - покарання неминуче. Доведеться сплатити штраф.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це надання можливості людям, які 30 років отримували грошові кошти без сплати податків без часткової сплати податків врешті решт почати свою фінансову історію з чистого аркуша. Друге, це безперечно повернути кошти в економіку нашої держави.

А наповнювати державний бюджет хочуть за рахунок 5 відсоткового збору. У разі, якщо грошові активи розміщенні за кордоном, то всі 9 і якщо вони вкладені в облігації внутрішньої держпозики - 2,5 проценти.

Декларуватимуть доходи і статки не всі. Звільняються від подачі декларацій ті, хто володіє грошовими активами - вартістю не більше як 400 тисяч гривень. Квартирою, що менше - 120 кв. метрів, або житловим будинком до 240 кв. метрів.

Це може бути також незавершене будівництво. Нежитлова нерухомість, як-то, наприклад, офісні приміщення до 60 кв. метрів. Також не потребує декларування один транспортний засіб, за умови, що він розрахований на менше ніж десятеро людей. Усе що перевищує ці норми - будь ласка, на звіт.

Тож здавалося б, українців з невеликими статками це не торкнеться. Але виявилося не все так просто. Експерти застерігають: під ударом "Податкової амністії" опиниться в передусім середній клас.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Ця амністія не буде поширюватися на найбагатших людей і не буде поширюватися на найбідніших людей, бо в них як правило немає великої кількості активів, там квартир, машин і грошових коштів якихось заощаджень. А буде вона поширюватися на тих хто є ФОПами, на тих хто є керівниками компаній, власниками якогось невеликого або середнього бізнесу.

Окрім середнього класу в зоні ризику і заробітчани. Які спочатку працювали за кордоном неофіційно і переказували зароблене на Батьківщину. Проблеми можуть виникнути і під час декларування валюти. Бо гроші спершу треба буде віднести в банк і покласти на спеціальний рахунок, щоб потім сплатити з них податок. Експерти певні: це викличе невдоволення людей.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Коли буде спроба примусити їх покласти гроші в банк ще й заплатити з них відсотки і так далі, це викличе незвичайне обурення. Крім того, потрібно розуміти, що в цьому законопроєкті є доволі така показова норма яка передбачає що це не стосується державних службовців. Тобто та категорія яка начебто задекларувала все їй нічого ніяких податків додатково платити не потрібно.

"Податкову амністію" як ефективний інструмент застосовують у багатьох державах,- кажуть експерти. Це дає змогу країнам - працювати по-білому, тобто сірі доходи громадян виводять із тіні в податкове поле.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Якщо ми говоримо що платити зарплату в конвертах через високе податкове навантаження то його потрібно знижувати. В нашому ж разі податкова амністія проводиться і не супроводжується ніякою реформою персональних доходів тобто як була ставка 18%, так вона і залишається, тому насправді ця амністія має мету фіскальну. І тому коли говорять що просто хочуть отримати додаткових коштів в бюджет виходить що це правда.

Якщо законопроєкт таки ухвалять із 1 липня готуйте звіт. Інакше, чекайте на перевірки і на ще більші податкові санкції.