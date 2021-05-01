Ретро-тролейбус у Харкові: як на новинку відреагували місцеві? [ Редактировать ]
Не тільки подивитися, а ще й проїхатися. У Харкові сьогодні можна було покататися на ретро-тролейбусі. Там влаштували парад цих машин з нагоди 82 річниці запуску першої тролейбусної лінії.
Зараз цим екологічно чистим транспортом нікого не здивуєш, а от раритетні машини на електричному ходу - рідкість. Бачила їх Світлана Шекера.
Першими на харківські вулиці першого травня далекого 1939 виїхали ось такі зелені тролейбуси. Донині збереглася тільки ця модель.
Вадим Пудовкін, співзасновник сайту "Харків транспортний":
Это были троллейбус ЯТБ Ярославского завода. Они были поставлены в количестве 29 штук. До войны. И работали на первых двух маршрутах. Третий маршрут уже открылся после войны.
А ось такими були прародичі сучасного Е-тікету. Каси й компостери для квитків.
Перші маршрути не перевищували п'яти кілометрів. Однак тролейбусна мережа швидко розрослася. І хоча зараз електротранспортом нікого не здивуєш, на парад тролейбусів прийшло чимало глядачів.
Олексій Лубєнцов, житель Харкова:
Я троллейбусный фанат, меня очень заинтересовал вот этот троллейбус после капитального ремонта. А сейчас вот люблю лазы Богданы иногда люблю, ПТС, Шкода, ну вот ЛАЗ мне очень нравится.
- А сколько у тебя троллейбусов дома? - Один. - А трамваев сколько? Скажи пять.
Водії "рогатих" залюбки пускають посидіти за кермом та розповідають про своїх улюбленців. Максим Чирва - розхвалює раритетний і надійний чеський тролейбус.
Максим Чирва, водій тролейбуса:
Ну я им доволен потому что, во-первых, это металл. Честно говоря, это металл. Здесь она всё ну как бы железо. Ну едешь, знаете, как на танке едешь. Из-за этого она мне нравится.
А це - "швидка допомога" для тролейбусів, у разі зламаються на маршруті.
Олег Петровський, водій технічного тролейбуса:
Это троллейбус 89 года. Его функции приехать колесо поменять на троллейбусе штангу поменять еда буксировать троллейбус.
І звичайно - новинка! Вітчизняний тролейбус на автономному ходу. Без під'єднання до електромережі він долає до тридцяти кілометрів.
Павло Кириловецький, водій тролейбуса:
То бишь нам уже не страшны обрывы сети или какие-то нюансы, мы спокойно это всё проезжаем без всяких проблем.
Усіх любителів екологічного транспорту колона тролейбусів провезла центральними вулицями Харкова.
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