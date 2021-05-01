Без масок і дистанції. У Великій Британії організували дискотеку на 3 тис. людей. Це пілотний проєкт. Науковці хочуть дослідити ризики поширення коронавірусу на масових заходах.

Які вимоги до учасників вечірки та якого результату очікують - розповість Світлана Чернецька.

Гуляй, наче коронавірусу й не було ніколи. У британському Ліверпулі два дні поспіль молодь "відривається" на масштабній вечірці. До клубу впускають 3 тисячі відвідувачів. Присутнім від 18 до 20 років.

Джош, відвідувач дискотеки:

Ми всі такі схвильовані, ну дуже схвильовані. Просто сльози на очах.

Еллен, відвідувачка дискотеки:

Я три тижні думала над тим, що ж одягнути. Ліверпулю пофортунило, що тут відбувається перша вечірка в країні без дотримання дистанції. Ми дуже щасливі.

Це все - великий експеримент. Так науковці перевіряють ризик поширення коронавірусу під час масових скупчень людей. Усі присутні перед вечіркою здали тест на COVID-19. Іще два аналізи чекають їх на 5-ий та 14-ий дні після дискотеки. Схожий пілотний проєкт два тижні тому провели в іспанській Барселоні. І вже мають результати.

Жозе Марія Лібре, лікар відділення інфекційних хвороб:

Цей концерт не став заходом-суперпоширювачем інфекції. У день події люди були в більшій безпеці від коронавірусу на концерті на спортивній арені, аніж деінде в Барселоні.

Через два тижні після концерту - аналіз на COVID-19 здали всі відвідувачі. Із п'яти тисяч, лише шестеро захворіли на коронавірус. Кілька - перенесли інфекцію безсимптомно, решта - у легкій формі.

Борис Равелло, лікар відділення інфекційних хвороб:

Із цих шести людей - четверо змогли абсолютно точно назвати момент, коли вони інфікувалися. Зокрема, дехто заразився від свекрухи. Два інші випадки теж не продемонстрували зв'язку з концертом.

Найбільша відмінність між подіями в Барселоні та Ліверпулі в тому, що англійці провели кілька годин у закритому приміщенні без масок на обличчі. Тоді коли іспанці не знімали респіраторів класу FFP. У Великій Британії продовжать експериментувати з проведенням масових подій. Далі на черзі музичний фестиваль на 5 тисяч гостей та фінал Кубку Англії на 21 тисячу.