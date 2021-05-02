Народные депутаты от ОП-ЗЖ приняли участие в праздничном Пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре [ Редактировать ]
В Пасхальную ночь Сопредседатель партии Юрий Бойко и народный депутат Александр Качный приняли участие в торжественном молебне, который состоялся в Киево-Печерской Лавре.
В светлый праздник Воскресения Христова Юрий Бойко пожелал всем мира и стабильности, счастья каждой семье.
"Я желаю, чтобы в этот великий праздник в каждый дом пришла радость, чтобы на нашей земле установился мир, стабильность и порядок", - сказал Юрий Бойко.
"Любви и радости, веры в завтрашний день", - пожелал в светлый праздник Пасхи народный депутат Александр Качный.
В Великую субботу к праздничной службе делегация Украинской Православной Церкви, которую возглавлял митрополит Антоний, доставила из Иерусалима Благодатный огонь.
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