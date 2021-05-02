В Пасхальную ночь Сопредседатель партии Юрий Бойко и народный депутат Александр Качный приняли участие в торжественном молебне, который состоялся в Киево-Печерской Лавре.

В светлый праздник Воскресения Христова Юрий Бойко пожелал всем мира и стабильности, счастья каждой семье.

"Я желаю, чтобы в этот великий праздник в каждый дом пришла радость, чтобы на нашей земле установился мир, стабильность и порядок", - сказал Юрий Бойко.

"Любви и радости, веры в завтрашний день", - пожелал в светлый праздник Пасхи народный депутат Александр Качный.

В Великую субботу к праздничной службе делегация Украинской Православной Церкви, которую возглавлял митрополит Антоний, доставила из Иерусалима Благодатный огонь.

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